Коллектив театра «Теремка» просит губернатора вернуть директора

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин встретится с трудовым коллективом театра кукол «Теремок», который открылся 25 декабря после капитального ремонта. Такое поручение дал ему губернатор Валерий Радаев.

Его пресс-служба сообщает, что в адрес главы региона поступило коллективное письмо труппы театра по поводу увольнения директора Александра Удалова, проработавшего в театре 14 лет. Артисты просят вернуть руководителя. Господин Радаев поручил «разобраться в ситуации».

Известно, что Александром Удаловым не был продлен очередной контракт. О причинах такого решения министерства культуры области не сообщается.

Марина Ковалева