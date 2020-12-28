«Ленэнерго» восстановило электроснабжение на юго-западе Петербурга

Специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение потребителей в Красносельском районе Петербурга, попавших в зону отключения (в районе улиц Пионерстроя и пограничника Горькавого) после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ. С 02:43 понедельника, 28 декабря, все потребители получают электроэнергию в полном объеме, сообщили в пресс-службе компании.

Для запитывания потребителей были использованы 29 дизель-генераторных установок. В работах были задействованы 39 оперативных бригад, уточнили в «Ленэнерго».

Электричество в Красносельском районе Петербурга пропало накануне около 18:00. Без света на юго-западе города на несколько часов остались почти 200 домов. Причиной блэкаута стало технологическое нарушение на сетях. В зону отключения электроэнергии попала также котельная ГУП «ТЭК СПб».