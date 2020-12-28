Под Ярославлем полицейские выявили продажу опасной рыбы

В селе Львы Ростовского района Ярославской области выявлен факт продажи рыбы без сопроводительных ветеринарных документов, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. В сообщении отмечается, что контрольная закупка была произведена полицейскими.

Во время проверки выяснилось, что жительница села Львы продавала свежемороженых судаков и щук без необходимых ветеринарных документов, что является нарушением Закона РФ «О ветеринарии» и ветеринарных правил, утвержденных Минсельхозом России. В Россельхознадзоре пояснили, что соответствующие документы выдаются, в частности, после проведения ветеринарной экспертизы, которая устанавливает пригодность и безопасность рыбы для употребления в пищу.

«Рыба, не подвергшаяся исследованию на безопасность, может стать причиной заражения человека гельминтами и развития таких болезней, как описторхоз, клонорхоз, псевдамфистомоз, дифиллоботриоз, анизакидоз»,— рассказали в Россельхознадзоре.

По факту выявленных нарушений возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа для физических лиц до 1 тыс. руб., для должностных лиц до 5 тыс. руб. и для юридических лиц до 20 тыс. руб.

Антон Антонов