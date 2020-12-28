В ХМАО выявили 221 новый случай COVID-19

За сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) зарегистрирован 221 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в окружном оперативном штабе. С начала пандемии в регионе зафиксировано 40 635 случаев COVID-19, при этом 36 894 человек уже выздоровели.

За сутки в Югре зарегистрировано четыре летальных случая от коронавируса, за все время скончались 529 человек. Среди госпитализированных пациентов 121 человек находится в тяжелом состоянии, 74 пациента на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Большинство заболевших зафиксировано в Нижневартовске и Мегионе, где за сутки заразился 21 человек. В Ханты-Мансийске и Сургуте коронавирус выявили у 20 человек, в Нефтеюганском районе — у 19. В Нягани COVID-19 зафиксировали у 17 пациентов, в Нефтеюганск — у 13 человек. На момент выявления 178 человек переносили заболевание с симптомами ОРВИ, у 36 пациентов диагностирована пневмония, семь заболевших переносили коронавирус в бессимптомной форме.