В Алтайском крае 14 человек скончались от коронавируса

От коронавирусной инфекции в Алтайском крае за последние сутки скончались 14 человек. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), за прошедшую неделю в регионе от коронавируса умерли 71 человек. Край вошел в тройку сибирских регионов с максимальным количеством скончавшихся за семь дней. Всего с начала пандемии от COVID-19 в регионе умерли 844 пациентов (по иным причинам 655), сообщает местный оперативный штаб.

По информации местного оперативного штаба на 28 декабря, за все время зарегистрировано 32 276 случаев заражения (+214 за сутки), 28 526 жителей выздоровели (+205). В инфекционных госпиталях находятся 2 144 заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также в ковидных больницах проходят лечение 1 116 человек «с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19». Всего тяжелобольных — 424, из них подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких — 127.

Как отмечает ИЦК, за весь период пандемии в Сибирском федеральном округе выявлено 263 335 случаев заражения, что составляет 9% от общего числа по стране. Как уточняется, наибольший процент зарегистрированных случаев приходится на Красноярский край (17%), Иркутскую область (15%), Алтайский край (12%), Омскую область (11%) и Новосибирскую область (10%).

Екатерина Лукашевич