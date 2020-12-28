В Фатежском районе Курской области из-за АЧС ликвидировали более 50 тыс. свиней

О ликвидации в Фатежском районе Курской области очередного очага АЧС вечером 27 декабря сообщила администрация региона.

По словам вице-губернатора Сергея Стародубцева, работы по уничтожению зараженного поголовья, дезинфекция помещений и прилегающей территории завершены на фатежском свинокомплексе компании «Реут». Там геном АЧС был выявлен на двух производственных площадках, где заболевшими оказались более 50 тыс. свиней.

Первый очаг АЧС в Курской области в уходящем году, напомним, был зарегистрирован в начале ноября в партии из 250 голов свиней, которая поступила на переработку фатежского ООО «Агро Инвест» из Тверской области. В середине ноября очаг выявили на откормочной площадке ООО «Реут» в Фатежском районе. Третий очаг нашли на перерабатывающем предприятии ООО МПК «Митко» в Курском районе, четвертый — на площадке «репродуктор-доращивание» «Реута» в Фатежском районе. Господин Стародубцев ранее отмечал, что в большинстве случаев причиной распространения АЧС в регионе становится человеческий фактор, изредка — дикие кабаны. Только по четырем очагам ущерб от уничтожения поголовья мог превысить 300 млн руб.

Как АЧС дошла до курской площадки «Мираторга», и чем вирус грозит компании, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков