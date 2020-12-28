В 2020 году количество купленных на Авито жителями Краснодара масок выросло в 6 раз

Медицинские маски, призванные защитить жителей от коронавирусной инфекции, стали одним из самых популярных товаров, заказанных жителями Краснодара на сайте Авито. По сравнению с предыдущим годом число их покупок краснодарцами выросло в шесть раз (в семь раз в среднем по России), сообщает пресс-служба сервиса.

В числе других товаров, повышенным спросом у жителей кубанской столицы пользовались также диваны (рост на 17%), телевизоры (рост на 21%), холодильники (рост на 22%), игровые консоли (рост на 63%), ноутбуки (рост на 30%), iPhone (рост на 11%), велосипеды (рост на 44%) и кроссовки (рост на 52%).

Диваны на Авито жители Краснодара покупали в среднем за 6,5 тыс. руб., холодильники – за 9,5 тыс. руб., PlayStation 4 - за 18,5 тыс. руб., ноутбуки – за 10 тыс. руб., компьютерные кресла и столы - за 3,6 тыс. руб., iPhone – за 13 тыс. руб., велосипеды и кроссовки – за 6 тыс. руб. и 800 руб. соответственно.

Дмитрий Михеенко