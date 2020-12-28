В Свердловской области ожидается похолодание до -38 градусов и снег

С 28 по 30 декабря в Свердловской области прогнозируются похолодание до -38° и снег. По данным уральского Гидрометцентра, днем 28 декабря температура воздуха составит от -11°…-6°, в горах до -16°, на севере -21°…-16°, в горах до -26°. Днем ожидается небольшой снег, местами умеренный. В отдельных районах метели. Ветер западный 3-8 м/с.

Во вторник, 29 декабря, температура воздуха ночью составит -21°…-16°, при прояснении до -26°, на севере -32°…-27°. Днем прогнозируется -19°…-14°, в низинах до -24°, на севере -29°…-24°. Местами ожидается небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с.

В среду, 30 декабря, ночью температура воздуха в регионе составит -31°…-26°, при прояснении -38°…-33°. Днем температура воздуха составит -27°…-22°, в горах до -32°. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-8 м/c.

В Екатеринбурге 28 декабря температура воздуха днем составит -9°…-7°. Во вторник ночью в городе ожидается -21°…-19°, днем — -19°…-17°. В среду температура воздуха ночью составит -28°…-26°, днем — -24°…-22°.