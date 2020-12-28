«Удмуртнефть» продемонстрировала стабильные показатели в 2020 году

Применение эффективных технологий, автоматизация производства и профессионализм коллектива позволили «Удмуртнефти» сохранить стабильные показатели деятельности в 2020 году.

В течение года на предприятии внедрялись новые технологии и оборудование по всем направлениям деятельности. Успешно функционирует после реконструкции система подготовки и перекачки нефти Котовского месторождения. В результате проведенных работ автоматизировано производство, увеличен объем и качество подготовки нефтяной эмульсии. За счет внедрения струйного гидравлического смесителя с вихревым устройством удалось достичь 100% сдачи нефти по первой группе качества. Также в уходящем году внедрена технология реконструкции станков-качалок.

С помощью экпертно-аналитического программного комплекса «РН-КИН» в 2020 году оцифровано 10 месторождений «Удмуртнефти». Полученные цифровые модели смогут использовать в своей работе производственные службы предприятия. В следующем году эта работа продолжится.

«Удмуртнефть» по-прежнему остается лидером по добыче нефти в Удмуртии. Так, в 2020 году 165 млн тонн нефти добыто на группе северных месторождений предприятия, 95 млн тонн нефти — на южных. Общая добыча с начала производственной деятельности скорого достигнет отметки в 315 млн тонн. Компания заняла VI место в ТОП-100 предприятий России по производительности труда.

Юбилеи в этом году отметили ведущие месторождения «Удмуртнефти». 50 лет исполнилось одной из первых нефтяных площадок Удмуртии — Киенгопской площади Чутырско-Киенгопского месторождения. 30 лет отметило Котовское, Кезское и Михайловское месторождения, 10 лет — Карсовайское.

В 2020 году «Удмуртнефть» получила диплом за I место в номинации «Лучшая организация работы» в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности» по УР». По итогам прошедших аудитов предприятие подтвердило соответствие деятельности международным стандартам в области энергосбережения и ПБОТОС. В течение года сотрудники принимали участие в экологических акциях по высадке деревьев и во Всероссийском экодиктанте.

Сотрудники предприятия в 2020 году завоевали ряд наград российского и республиканского значения. На Всероссийском конкурсе «Новая идея» проект группы сотрудников «Удмуртнефти» признан лучшим в секции «Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и угольных месторождений». Восемь наград завоевали молодые специалисты предприятия и его дочерних обществ на XV Межрегиональной научно-технической конференции молодых специалистов ПАО «НК «Роснефть».