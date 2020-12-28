На развитие и ремонт автодорог Адыгея поучит почти 3,3 млрд рублей

Фото: администрация Адыгеи

Из бюджета Российской Федерации Республике Адыгее будут предоставлены межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности на текущий год и ближайшие три года в общем размере более 3,3 млрд руб. Соответствующий документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Деньги, в частности, будут перечислены в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2020 - 2022 годы, а также на 2023 год. Согласно постановлению, в 2020 году на эти цели Адыгее будет направлено 100 млн руб., в 2021 году – 800 млн руб., в 2022 году межбюджетного трансферта не предполагается, а в 2023 году республика получит на региональные, межмуниципальные и местные дороги 1,4 млрд руб.

Кроме того, для достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений Республика Адыгея получит в 2020 году из федеральной казны 155,2 млн руб.

На финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 - 2023 годы Адыгее будет перечислено 800 млн руб. (200 млн руб. – в 2021 году, 400 млн – в 2022 году и 200 млн – в 2023 году).

Дмитрий Михеенко