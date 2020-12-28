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ХК «Автомобилист» проведет домашний матч с «Амуром»

Сегодня, 28 декабря, в рамках регулярного чемпионата КХЛ ХК «Автомобилист» проведет матч с хабаровским «Амуром». Игра начнется в 19.00 в КРК «Уралец».

В прошлом сезоне «Автомобилист» и «Амур» провели две встречи, в одной из которых победу одержала команда из Екатеринбурга.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с нижнекамским «Нефтехимиком», которая окончилась победой уральского клуба со счетом 3:0. Из прошедших тридцати пяти игр текущего сезона «Автомобилист» одержал победу в восемнадцати. «Автомобилист» занимает шестое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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