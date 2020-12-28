Только 7% новосибирцев получат годовые премии в полном объеме

Годовую премию в полном объеме в 2020 году рассчитывают получить лишь 7% новосибирцев. В среднем в России этот показатель составляет 9%, сообщает служба исследований hh.ru. Самый высокий показатель по выплате полных годовых премии компания отмечает в Иркутской области (17%) и Ленинградской области (16%).

Частично получить годовую премию рассчитывают 2% жителей Новосибирской области, еще 5% сообщили, что годовых премий в этом году у них в компаниях не планируется.

Наибольшая доля сотрудников, получающих годовые премии, отмечается в сфере добычи сырья (27%) и госсекторе (18%).

Оксана Павлова