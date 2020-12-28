Три человека погибли в пожаре в Хакасии

Пожар произошел в жилом доме на территории крестьянско-фермерского хозяйства рядом с городом Сорск (Хакасия) минувшей ночью. Погибли три человека, об этом сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС России.

«Сообщение о пожаре поступило на пульт "101" в 23:05. Через 11 минут первые пожарные расчеты были на месте вызова. Дом горел открытым пламенем по всей площади, произошло его обрушение»,— уточняет пресс-служба.

Площадь возгорания составила 50 кв. м. Во время разбора обгоревших конструкций пожарные обнаружили тела погибших. Их личности устанавливаются. Следственные органы выясняют причину инцидента и обстоятельства гибели.

Екатерина Лукашевич