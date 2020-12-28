Энергетики ввели в регионах Сибири особый режим работы из-за морозов На Алтае, в Кузбассе и Красноярском крае действуют штормовые предупреждения

На Алтае, в Кузбассе и Красноярском крае «Россети Сибирь» вводят особый режим работы в связи с неблагоприятными погодными явлениями — низкими температурами (до -40°С), ветром и снегопадами. В настоящее время на территории этих трех регионов действуют штормовые предупреждения.

Также прогнозируется ухудшение погодных условий в ближайшие сутки в Бурятии.

«В регионах Сибири на круглосуточном дежурстве находятся 148 бригад. В режиме готовности к оперативному реагированию находятся еще 76 аварийно-восстановительных бригад, 822 ремонтные бригады и 152 бригады подрядных организаций. Всего готовы приступить к работе в случае ухудшения оперативно более 6,2 тыс. человек, а также 202 резервных источника электроснабжения мощностью более 30 кВт и 436 РИСЭ малой мощности»,— сообщает компания.

По данным Западно-Сибирского УГМС, аномально холодная погода с минимальными температурами -35°С и ниже (местами -40°С и ниже) сохраняется с 28 по 30 декабря также в Новосибирской области, Томской области, Кемеровской области и в Алтайском крае.

Оксана Павлова