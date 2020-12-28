Минобр Красноярского края рекомендовал после нового года выйти школьникам с дистанта

Министерство образования Красноярского края порекомендовало школам с 11 января 2021 года начать очный процесс обучения для всех учеников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Светлану Маковскую.

«Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация позволяет прогнозировать нам выход в очный режим. После каникул мы рекомендуем организовать учебный процесс для всех учеников в стандартном формате, но с соблюдением строгих эпидемиологических мер безопасности»,—сказала госпожа Маковская.

При входе в образовательное учреждение посетителям будут измерять температуру, в помещениях будут проводить влажную уборку, обеззараживать кабинеты с помощью бактерицидных ламп.

Предполагается, что за каждым классом закрепят отдельный кабинет. «При ухудшении эпидемиологической обстановки решение о переходе на дистанционную форму обучения остается за муниципалитетами»,— уточнила министр.

По данным краевого минобра, сегодня 70% школ работают в очном режиме для всех учеников. Каникулы продлятся с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Юлия Сасевич