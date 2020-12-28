Суд признал недействительной сделку компании из группы «Кастом Кэпитал»

Арбитраж постановил признать недействительной продажу компанией «Бриг-Девелопмент» земельного участка в Усть-Качке площадью 30,1 тыс. кв. м. Суд удовлетворил требование, заявленное конкурсным управляющим «Бриг-Девелопмент» Сергеем Леваковым. По данным интернет-ресурса Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, в мае 2016 года «Бриг-Девелопмент» продало Наталье Романовой участок в 30,1 тыс. кв. м в Усть-Качке, в деревне Заозерье. Теперь по решению суда госпожа Романова должна будет вернуть «Бриг-Девелопмент» купленный участок.

Компании группы «Кастом Кэпитал» - «Бриг-Девелопмент» и ООО «Кастом Кэпитал Групп» - были признаны банкротами в марте 2019 года по заявлению АКБ «Фора-банк» из-за долга в 140 млн руб. Холдинг «Кастом Кэпитал» образовался в 2012 году после раздела бизнеса группы «Витус». Часть активов перешла к бывшим совладельцам «Витуса» Сергею Бровцеву и Тимуру Гатауллину, которые учредили Custom Capital. Двумя ключевыми направлениями развития группы были заявлены инвестиции и девелопмент. Они развивались под разными брендами: Custom Capital — для продвижения на финансовых рынках. За собственные проекты группы в недвижимости отвечало «Бриг-Девелопмент».

В kartoteka.ru имеются сведения об одном физическом лице по имени Наталья Романова. Госпожа Романова является владельцем 7 компаний, занимающихся обработкой данных (ООО «Ярейтинг»), вспомогательной деятельностью в области финансовых услуг (ООО «Разведка боем», ООО «Наша Аляска»), розничной торговлей одеждой (ООО «ДКМ» - магазин «СталоМало», гендиректор – Сергей Бровцев), деятельностью туроператоров (ООО «Стартап менеджмент») и прочим.