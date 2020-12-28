Биолог ожидает повторных заражений из-за нового типа коронавируса

Профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что новый тип коронавируса приведет к снижению эффективности вакцин. Кроме того, переболевшие COVID-19 могут оказаться незащищенными от новой мутации коронавируса.

«Они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения — кому как повезет. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови»,— сказала госпожа Баранова «РИА Новости».

По мнению биолога, новая мутация может сказаться на эффективности вакцин, но «не черно-белым образом». Профессор предположила, что она может снизиться на несколько процентов. «Ну допустим, станет в среднем по популяции не 99% защиты, а 91%. Ничего страшного. Мы и так знаем, что вакцина тоже не вечная»,— добавила госпожа Баранова.

Премьер Великобритании Борис Джонсон ранее сообщил, что новый вариант коронавируса на 70% заразнее. После этого десятки стран прекратили авиасообщение с Великобританией. Однако первые случаи заражения коронавирусом нового вида уже выявлены во многих странах.

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