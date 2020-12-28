К «Динамо» вернулся титул

Первый престижный отечественный волейбольный трофей нынешнего сезона достался больше десяти лет не завоевывавшему никаких трофеев московскому «Динамо». В решающем матче «Финала четырех» Кубка России оно удивительно уверенно, в трех сетах, разбило выступавший на своей площадке петербургский «Зенит», который, фактически превратившись в базовый клуб сборной России, никак не может завоевать хотя бы одно формальное звание.

«Финал четырех» этого розыгрыша Кубка России собрал четырех грандов из претендующей на то, чтобы считаться сильнейшей в Европе, волейбольной лиги, а его развязка была довольно неординарной, по крайней мере в том смысле, что заставляла вспомнить историю и победителей главного матча, и побежденных.

Московское «Динамо» в конце прошлого десятилетия было одним из самых могучих клубов в своем виде, но в какой-то момент планку снизило и, оставаясь среди ведущих, именно до прежнего — очень высокого — статуса не допрыгивало. Ценных призов динамовцы не брали с 2008 года, когда завоевали и золото чемпионата страны, и звание обладателя Кубка России. При этом нельзя сказать, будто бы в нынешнем сезоне динамовцы, пережившие очередную перестройку, укомплектовались так, что можно было смело ставить на их успехи. Но вот один несомненный успех быстро пришел.

«Зенит» — это еще более драматичная история. Волейбольный неофит, созданный в 2017 году, он рванул с места в карьер, отличаясь агрессивным поведением на рынке, формируя состав не под плавное продвижение к вершинам, а под стремительное их покорение. Причем чем дальше, тем больше.

В 2019 году «Зенит» взял на пост наставника тренера сборной России Туомаса Саммелвуо, а заявку укрепил целым рядом звезд, вынудив говорить о себе как о клубе, похожем на базовый для национальной команды. Летом 2020-го сходство еще усилилось. Петербургский состав пополнили несколько чрезвычайно заметных игроков вроде Егора Клюки и Виктора Полетаева, а даже относительно слабых мест в нем не осталось вовсе: везде, на любой позиции все замечательно. Но результаты «Зенита» — хорошие, такие, о которых многие команды только мечтают,— пока все же не соответствуют амбициям и инвестициям. Эта охота за лучшими из лучших приносила ему медали, но так до сих пор не принесла ни единого титула.

Кубок России — это вообще какой-то проклятый для него турнир. Впервые до его финального матча он добрался в 2018 году, но в нем напоролся на «Зенит» казанский, чью гегемонию — и в России, и в Европе — тогда еще никто не пытался оспаривать, и проиграл. В 2019-м за кубок вновь бились два «Зенита», и в казанском как раз произошли перемены, прилично его ослабившие. Однако он взял верх еще убедительнее, чем в предыдущем розыгрыше.

Сейчас все точно шло к тому, что петербуржцы наконец трофей получат. В чемпионате страны дела у них шли неидеально — пятое место при четырех поражениях в 13 матчах, но к домашнему «Финалу четырех» они, казалось, подошли в отличном состоянии, а важнейший шаг к званию сделали еще в полуфинале. Теперь казанцы достались им на этой стадии и не устояли, проиграв в пяти сетах. В другом полуфинале «Динамо», тоже на тай-брейке, справилось с новосибирским «Локомотивом», действующим чемпионом страны, но ценность петербуржской победы представлялась все-таки куда более высокой. Железнодорожники в этом сезоне играют неровно, а казанский «Зенит» вновь добавил, вновь без вопросов лидирует в первенстве.

Но бомба в третий раз подряд упала в одну и ту же воронку. В финале «Зенит» не просто проиграл. Это было поражение из тех, про которые нельзя сказать, что все в нем решили какие-то нюансы. «Динамо», чей связующий Павел Панков, не так давно выступавший в петербургском клубе, был признан самым ценным игроком «Финала четырех», имело преимущество в каждом из трех сетов, а ближе всего подпустило к себе соперников во втором — 25:21. Удивительный итог.

Алексей Доспехов