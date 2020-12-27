В Афганистане убиты более 10 боевиков «Аль-Каиды»

В афганской провинции Гильменд были убиты 11 боевиков «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), сообщает Pajhwok. Авиаудар афганских сил по району Нава был нанесен прошлой ночью, в результате также убиты две ключевые фигуры движения «Талибан» (запрещено в РФ), еще двое ранены.

В Минобороны Афганистана сообщили, что среди погибших талибов был Масуд Ахмад, он же Хакбин, который укрывал боевиков «Аль-Каиды». В заявлении говорится, что убитые члены «Аль-Каиды» обучали боевиков «Талибана» закладывать мины, использовать снайперское оружие и бинокли ночного видения.

В Афганистане на фоне запуска межафганских переговоров, направленных на урегулирование политического кризиса в стране, участились теракты и нападения. Так, в конце ноября в городе Газни рядом с базой ВС Афганистана сработало взрывное устройство, размещенное в автомобиле.

По данным СМИ, погибли как минимум 27 человек, пострадали 17 человек. Большинство жертв — военные.

О ситуации в стране читайте в публикации “Ъ” «"Аль-Каида" не приходит одна».