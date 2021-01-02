Халатность и героизм под Медногорском

Около 90 километров трассы Оренбург—Орск проходят через Саринское плато. Это южная оконечность Уральских гор. Жители области называют его зоной природной аномалии: «Летом может снег пойти», «Дует, спасу нет», «Гиблое место», «Бермудский треугольник».

К вечеру 2 января 2016 года мощный южный циклон с Каспийского моря столкнулся над плато с висевшим над Югрой антициклоном — к 30-градусному морозу и обильному снегопаду добавился ветер с порывами 26 метров в секунду.

Место затора

«Я, сколько работаю, такого стечения погодных явлений не видел»,— вспоминает Василий Никулин, главный инженер Кувандыкского дорожного управления. Вечером 2 января он инспектировал саринский участок трассы.

Около 19:00 неподалеку от поворота на Медногорск видимость упала до нуля, и Никулин попросил перекрыть эту часть трассы. К 20:00 проезд от Краснощеково до поворота на Гай — те самые 90 км километров по Саринскому плато — был закрыт.

Но в оцепленной зоне остались автомобили, проскочившие до закрытия.