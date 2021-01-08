Всепоглощающее вчера

Бизнес в 2020 году не отказалась от своих планов по продаже и покупке активов на Урале. Коснулось это всех отраслей: недвижимости, финансов, машиностроения, медиа. Что продавали и покупали в 2020 году — в обзоре Ъ-Урал”.

В начале декабря стало известно о том, что структура УГМК, которая строит в центре Екатеринбурга ледовую арену, выкупила расположенный рядом недострой. В 1995 году здание начали возводить как гостиницу «Дели», но через два года работы остановились, в таком виде она стоит уже 25 лет. Сделка по продаже прошла в рамках заключения мирового соглашения по делу о банкротстве собственника здания ТДЦ «Мегаполис». Сумма сделки составила 240 млн руб. УГМК планирует снести объект в 2021 году. Ожидается. что на его месте построят паркинг.

Подробнее об этом — в материале «Гостиница сменила постояльцев».

Основной владелец Hearst Shkulev Media (HSM) Виктор Шкулев в этом году выкупил долю американской Hearst в сети городских порталов, куда в частности, входит екатеринбургский Е1. Господин Шкулев объяснил это коммерческой выгодой. Собеседники на медиарынке отмечают, что сделка могла иметь политический подтекст — ранее порталы обвиняли в том, что их контролирует США. Теперь, предполагают эксперты, им будет легче работать с госструктурами.

Подробнее об этом в материале — «И Hearst с ними».

На медиа-рынке в 2020 году произошла еще одна сделка. Владимир Злоказов ликвидировал юрлицо ЕТВ и продал имущество портала. Он не раскрывает лиц, купивших актив. На нем отсутствуют выходные данные СМИ, в реестре зарегистрированных СМИ Роскомнадзора пока указано ликвидитрованное ООО.

Почему Владимир Злоказов продал ЕТВ — в материале “Ъ-Урал”.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев купил 35% ООО Промышленная группа «Уралвтормет» (Екатеринбург). Компания связана с крупным промышленным объединением, которое занимается оптовой торговлей ломом черных металлов и контролируется бывшими топ-менеджерами УГМК, сообщил собеседник “Ъ—Урал” на рынке. Господин Кремлев рассказал “Ъ—Урал”, что «Уралвтормет» давно финансово поддерживает его федерацию, сейчас он планирует реализовать с компанией несколько проектов на рынке оборота черных и цветных металлов.

Подробнее о сделке — в материале «Боксер взялся за металл».

Компания «Согаз-Мед» (структура группы «Согаз», подконтрольная «Газпрому») стала владельцем почти 10% страховой компании «УГМК-Медицина» (Искандара Махмудова и Андрея Козицына). Стороны называли сделку сотрудничеством, которое направлено на «обогащение имеющимися практиками работы в системе ОМС», а не на ограничение конкуренции. В конце ноября УГМК передала «Согазу» свой портфель по ДМС. Собеседники на рынке уверены, что в скором времени «Согаз» полностью выкупит непрофильный актив УГМК.

Как началась сделка — в материале «Урал поделился застрахованным».

Еще один актив, который УГМК продала в этом году — это банк «Кольцо Урала». Его покупателем выступает Московский кредитный банк (МКБ). Продать свой финансовый актив УГМК пытается не первый год, ранее сделку уже одобряли антимонопольщики, но до реальной продажи дело не дошло.

Подробнее о сделке — в материале «Кольцо безвластия».

«Ростелеком» под конец года сообщил о закрытии сделки по покупке екатеринбургского интернет-провайдера «Планета». Сумма сделки составила почти 1,8 млрд руб. В компании заявили, что бренд «Планеты», услуги и тарифы будут сохранены. При этом провайдер сможет предлагать клиентам продукты «Ростелекома».

О том, как прошла сделка — в материале «Ростелеком» занял «Планету»

Холдинг «Синара-Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу «Синара» Дмитрия Пумпянского) в этом году завершил сделку по покупке 49% предприятия «Вагонмаш» (Санкт-Петербург, СП Кировского завода и Skoda Transportation). А позже сообщил о поглощении компании «РСП-М», которая специализируется на предоставлении услуг РЖД по шлифовке рельсов в пути и их стационарной сварке.

Редакция “Ъ-Урал”