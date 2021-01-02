Вышел и вошел Как на Урале меняли чиновников и топ-менеджеров

Отставки и назначения в 2020 году на Урале делились на две части: очень ожидаемые и совершенно неожиданные. Свои посты покинули полпред Николай Цуканов, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, глава «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин, предправления Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин, глава Сургута Вадим Шувалов, свердловский министр здравоохранения Андрей Цветков и многие другие. Как это происходило — в обзоре “Ъ-Урал”.

На фоне пандемии коронавируса самой громкой отставкой стал уход министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова. Ему предшествовал визит делегации Минздрава РФ во главе с Михаилом Мурашко. Свердловская область уже тогда была среди регионов, лидирующих по количеству заболевших коронавирусом. Федеральные чиновники связали тяжелую ситуацию с «дезорганизацией и фактическим развалом системы управления, отсутствием четких документов, регламентирующих работу ведомства». Новым министром здравоохранения Свердловской области был согласован главный врач детской больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов.

Подробнее об этом — в материале «В минздрав вызвали хирурга».

Одной из самых обсуждаемых отставок стал уход Николая Цуканова с поста полпреда по УрФО. О том, что господин Цуканов покинет пост, начали говорить задолго до официального сообщения. Среди причин отставки собеседники “Ъ-Урал” называли его неспособность выстроить отношения с уральскими элитами. Указ об освобождении от должности господина Цуканова президент РФ Владимир Путин подписал 9 ноября. На должность уральского полпреда был назначен бывший министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, который в 2005–2018 годы руководил Тюменской областью. Он считается своим для элит региона, в том числе для Евгения Куйвашева, который в свое время представлял президента в округе.

Подробнее об этом — в материале «Полпред вышел из строя».

Ожидаемой была отставка мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. По крайней мере, ее обсуждали практически весь двухлетний срок его работы. Ему ставили в упрек хаотичный и импульсивный стиль управления, который приводил к многочисленным конфликтам с бизнесом и общественниками. Впрочем, судя по комментарию губернатора Евгения Куйвашева, господин Высокинский выполнил свои задачи. Он ушел в досрочную отставку 22 декабря, приняв предложение губернатора занять пост своего первого заместителя. Врио главы города стал бывший первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Цель перестановок — улучшение работы, сказал губернатор.

Подробнее об этом — в материале «Алексей Орлов залетел в город».

В середине декабря неожиданно для всех подал в отставку глава Сургута (ХМАО) Вадим Шувалов. Сообщение об этом вызвало шквал недовольства и сожаления в соцсетях со стороны горожан, которые называли его народным мэром. Позже стало известно, что он назначен заместителем губернатора, который будет курировать приоритетные проекты. Конкурс на пост мэра состоится 18 января. Заявки на участие в нем уже подали 10 человек.

Подробнее об этом — в материале «Мэр Сургута удивил горожан».

Неожиданным стал перевод митрополита Кирилла, возглавлявшего Екатеринбургскую епархию с 2011 года, в Татарстанскую митрополию. В начале декабря решение принял священный синод Русской православной церкви. В период правления митрополита Кирилла в Екатеринбурге произошло несколько крупных религиозных скандалов. В 2016 году было возбуждено уголовное дело в отношении YouTube-блогера Руслана Соколовского. В мае 2019 года в Екатеринбурге прошли массовые протестные акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у драмтеатра. С начала пандемии коронавируса началось противостояние между Екатеринбургской епархией и Среднеуральским женским монастырем во главе с отцом Сергием (Николаем Романовым), который в публичных проповедях отрицал COVID-19, критиковал РПЦ и власти за закрытие храмов.

Новым митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским стал епископ Евгений (Алексей Кульберг).

Подробнее об этом — в материале «Церковь перетасовала митрополитов».

Сбербанк в середине декабря объявил о смене председателя правления территориального банка на Урале. Владимир Черкашин, который возглавлял Уральский банк Сбербанка 20 лет, станет советником президента банка Германа Грефа. Его сменит Дмитрий Суховерхов, который последние три года руководит Дальневосточным банком Сбербанка.

Подробнее об этом — в материале «Владимир Черкашин оставляет Уральский Сбербанк».

В мае пост гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» покинул Михаил Воеводин. Он возглавлял титановую корпорацию с 2009 года. Примечательно, что в апреле с ним продлили контракт на три года. А когда стало известно об отставке, то появилась информация, что в корпорации была проведена проверка, которая вскрыла хищения на 4 млрд руб., к которым якобы мог быть причастен господин Воеводин. Уголовное дело возбуждено и расследуется, но процессуальный статус Михаила Воеводина все это время останется неизвестным.

Подробнее об этом — в материале «Титан или пропал».

В августе должность управляющего директора уральскими активами «Евраза» покинул Алексей Кушнарев. На посту он находился с 2002 года. Теперь он назначен на пост заместителя председателя комитета законодательного собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам.

Подробнее о работе Алексея Кушнарева читайте в материале “Ъ-Урал”.

В феврале этого года “Ъ-Урал” сообщал, что глава УФСБ по Тюменской области Игорь Кочнев может возглавить управление Чеченской республики. В марте эта информация подтвердилась. Тюменское управление возглавил Игорь Николаев, руководивший УФСБ в Бурятии.

О заслугах Игоря Кочнева читайте в материале “Ъ-Урал”.

В январе должность ректора ТюмГУ покинул Валерий Фальков, он был назначен на пост министра науки и высшего образования РФ. ректором он работал с 2013 года.

Чем известен Валерий Фальков — в материале “Ъ-Урал”.