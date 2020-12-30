SARS высших достижений

Пандемия коронавируса нанесла сильнейший удар по спортивной отрасли, искорежив календарь. Некоторые топовые события — Олимпиада в Токио, футбольный чемпионат Европы, матч за титул чемпиона мира по шахматам — были перенесены на следующий год, некоторые безвозвратно утрачены. “Ъ” рассказывает о главных потерях из-за коронавируса для тех, кому небезразличен российский спорт.

Сорванный триумф

Отменив из-за пандемии коронавируса чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале, который должен был состояться в конце марта, Международный союз конькобежцев (ISU), возможно, отменил и главный отечественный триумф года.

Этот жанр с советских времен не терял в России статус приоритетного, можно сказать, даже культового. Мало где еще фигурное катание любят настолько страстно. А российская сборная никогда не теряла место в мировом авангарде. Но вот утверждать, будто бы в текущем веке российская школа доминировала в фигурном катании, было бы большим преувеличением. Ни о каком доминировании речь не шла: статистика топовых соревнований это доказывает.

В середине прошлого десятилетия было два «взрыва»: на московском чемпионате мира в 2005 году и на Олимпиаде в Турине в 2006-м сборная России завоевала по три золотые награды из четырех, стоящих на кону. После этого «взрыв» случился лишь однажды. Столько же побед она одержала на домашней — сочинской — Олимпиаде 2014 года. Но на ней разыгрывалось не четыре, как на чемпионатах мира, а пять — за счет добавки командного турнира — комплектов наград.

Как пандемия отменяет турниры Читать далее

На всех остальных важнейших состязаниях — мировых первенствах, пхёнчханской Олимпиаде 2018 года — россиянам доставалось одно золото максимум. Бывало, вообще обходилось без него, а сборная не попадала в первую тройку медального зачета. И это практически неизменно был тот случай, когда результат соответствовал раскладу: проигрывали тем, кто в принципе — в плане бэкграунда, сложности программ — сильнее.

Но в Монреале все должно было быть иначе.

Да, этот чемпионат мира был почти гарантированным новым «взрывом», он обещал превратиться в выставку достижений российского фигурного катания.

Прежде всего, естественно, женского, в котором по ходу серии Гран-при всех громили три воспитанницы Этери Тутберидзе, до этого выступавшие в юниорах — Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова,— с их космическим набором элементов, включающим четверные прыжки, тройной аксель. И каких-то козырей, позволяющих одолеть Косторную, Щербакову и Трусову, невозможно было разглядеть даже в микроскоп ни у кого из прежних лидеров. Но привычная уже благодаря двум царившим до появления троицы фигуристок с «мужской» прыгучестью ученицам той же Тутберидзе — Алине Загитовой и Евгении Медведевой — золотая медаль одиночниц наверняка была бы не единственной.

Фигуристка Анна Щербакова Фото: РИА Новости

В парном катании в финале Гран-при в декабре 2019 года на двух верхних строчках расположились китайские дуэты. Но за пару месяцев иерархия явно подверглась корректировке. На февральском чемпионате Европы в австрийском Граце весь пьедестал оккупировали российские парники. Баллы по сумме двух программ серебряных и бронзовых призеров — Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым и Дарьи Павлюченко с Денисом Ходыкиным — примерно соответствовали лучшим китайским показателям сезона, баллы чемпионов — Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, тоже вчерашних юниоров,— возвышались над ними небоскребом на фоне панельной девятиэтажки.

А еще на том чемпионате Европы случилось совсем уж экстраординарное событие. В танцах неуязвимые, эталонные французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон уступили — чуть-чуть, но уступили — россиянам Виктории Синицыной и Никите Кацалапову. И это тоже был прозрачный намек на золото, светящее России в Монреале. То есть уже третье. Но коронавирус с триумфом обломал. И тех, кому дорого российское фигурное катание, утешать теперь обязан разве что тот факт, что в очередном сезоне позиции почти состоявшиеся герои сезона предыдущего вроде бы сберегли.

Приторможенный рекорд

Коронавирус в этом году испортил сезон даже в крупнейших американских лигах с их колоссальными ресурсами. В числе пострадавших оказалась и НХЛ, которой пришлось останавливать в марте выходивший на финишную прямую регулярный чемпионат. Первенство она, соорудив два «пузыря» в Канаде, доиграла, начав расширенный до 24 команд play-off летом и завершив уже осенью. Но из-за позднего окончания (в середине осени чемпионат обычно уже идет) пришлось откладывать старт следующего сезона и снова урезать календарь «регулярки».

Сожаления и волнения по поводу расписания, формата соревнований заслонили один персональный кейс — самого популярного в России, а может, и во всем мире хоккеиста Александра Овечкина. В минувшем сезоне Овечкин успешно подтверждал, что и ровно на середине четвертого десятка (в сентябре ему исполнилось 35 лет) остается королем снайперов этого века. Капитан «Вашингтон Кэпиталс» снова очень много забивал и взял девятый в карьере Maurice Richard Trophy, забросив, как и чех Давид Пастрняк из «Бостон Брюинс», 48 шайб в усеченном регулярном чемпионате. Но к марту в тренде уже были разговоры о чем-то гораздо большем, чем титул короля среди снайперов последних десятилетий или очередное покорение рубежа в 50 голов.

В прошедшем сезоне Александр Овечкин совершил давно ожидавшийся прорыв в снайперскую десятку всех времен и продвигался внутри нее все выше и выше: девятое место, восьмое, седьмое… В его активе сейчас 708 голов. Впереди — лишь завершившие карьеру легенды. Причем отставания от Фила Эспозито (девять голов), Марселя Дионна (23), Бретта Халла (33) просто мизерные по меркам Овечкина, сожрать их для него — раз плюнуть.

Но американские аналитики писали и рассуждали уже не о проникновении феноменального российского форварда, которого годы не берут, в пятерку и даже тройку в этой гонке. Еще недавно никто из них не сомневался, что рекорд великого Уэйна Гретцки — 894 гола в регулярном чемпионате — обречен на вечную жизнь. Слишком талантлив был его автор и слишком изменился с 1980-х, на которые пришелся пик Гретцки, хоккей, став куда более закрытым. Однако стабильность российского гения заставила пересмотреть взгляды на прочность рекорда.

До Уэйна Гретцки — 186 голов, средняя результативность Александра Овечкина выше, чему была у канадца. Значит, сохраняя ее, он нагонит Гретцки всего-то через четыре сезона, к 40 годам.

А 40 лет в современном хоккее — это не то чтобы приговор «пора на пенсию». Многие вполне нормально выглядят и после этого рубежа.

Но теперь все немножко сложнее. Коронавирус отнял у Александра Овечкина чертову дюжину матчей в остановленном им регулярном чемпионате и отнимет еще два десятка в том, у которого пандемия задержала старт. А вместе с ними отнял и солидную порцию голов. И будет жутко обидно, если ее не хватит, чтобы когда-нибудь совершить то, что вынудило бы канадцев аккуратнее заявлять о том, что сильнейший хоккеист в истории представляет их страну, родину современного хоккея, а не ту, которая, когда-то быстро им увлекшись, вскоре принялась довольно часто бить родоначальников и рождать ничуть не менее ярких хоккейных гениев, чем Канада.

Несостоявшийся финал

Срыв из-за пандемии коронавируса концовки прошлого баскетбольного сезона, которого не избежала и Россия, лишил ее события, имевшего все шансы стать суперхитом, инъекцией популярности.

Если чего-то точно остро не хватало отечественному баскетболу, то это интриги, связанной с битвой за самый главный приз. В нем есть безусловный флагман, могучий и прекрасно организованный. Это ЦСКА, который с 2003 года никому не отдавал звание сильнейшего клуба страны, а параллельно приобрел статус сильнейшего клуба континента бесперебойными выходами в «Финал четырех» Евролиги и четырьмя победами в турнире, свежайшей — как раз в 2019 году.

В период армейской гегемонии сценарий российского сезона (то есть чемпионата Единой лиги ВТБ) всегда был приблизительно одинаковым. Перед его началом формировалась маленькая группа команд, на словах бросавших перчатку флагману, делавших по паре громких приобретений, намекающих на возможность конкуренции. Реальность между тем оказывалась совершенно иной. Бросавшие перчатку могли иногда покусывать ЦСКА в «регулярке», но в play-off, в важнейших матчах преимущество армейцев превращалось в подавляющее. Кто бы ни выходил в финал, его ждал неминуемый разгром.

Но предыдущий сезон обещал развязку куда интереснее. ЦСКА после триумфа в Евролиге потерял ключевых игроков —Нандо Де Коло, Серхио Родригеса, не со всеми новичками попал в точку, плюс тяжелую травму получил Уилл Клайберн, стержневой баскетболист. А тем временем «Химки», настойчивее остальных стремившиеся положить конец доминированию столичного гранда, провели удивительно масштабную селекцию, добавив к и так неплохой основе с прекрасным снайпером Алексеем Шведом во главе целый отряд знаменитостей в самом соку — Девина Букера, Сергея Карасева, Стефана Йовича, Юнаса Жеребко. Впервые в плане подбора один из клубов Единой лиги ВТБ — по крайней мере очевидно, бесспорно — не уступал ЦСКА.

А развитие событий уже непосредственно по ходу первенства только усиливало подозрения о неизбежности шикарного противостояния, венчающего play-off. Регулярный чемпионат был прерван незадолго до финиша. И «Химкам», и ЦСКА оставалось провести в нем по пять матчей, и не было уже никаких сомнений, что в кубковую стадию подмосковная команда выйдет с первого места: у нее в пассиве было одно поражение против четырех у конкурентов. А первое место — это преимущество своей площадки во всех стадиях play-off, включая финал, важная в баскетболе штука, иногда — определяющая.

Коронавирус не дал состояться захватывающей битве. А Единая лига ВТБ, похоже, поступила правильно, решив вообще не раздавать наград по итогам оборванного сезона. Золото для «Химок» воспринималось бы как подарок слегка унизительный.

Полноценным оно могло быть лишь после сражения с флагманом, отложенного по крайней мере на год. А может, и на более долгий срок. В новом чемпионате дела у измученных коронавирусом «Химок» идут гораздо хуже, и на себя прежних они что-то пока не походят.

Алексей Доспехов