Светлана Пескишева, сотрудница Центра соцобслуживания Селтинского района Удмуртии

Негосударственные дети

Жительница Селтинского района Удмуртии в одном из сообществ «ВКонтакте» спросила, выдает ли Минсоцполитики региона подарки к Новому году детям из малообеспеченных семей, так же как и детям из многодетных семей. «Не хочу ничью семью обидеть, но неполные семьи с одним ребенком почему-то всегда задвигаются, как что-то несущественное или малозначительное»,— написала она. Ей оперативно ответила сотрудница Центра соцобслуживания Светлана Пескишева. Та самая, которая должна радеть за находящихся в тяжелой жизненной ситуации на вверенном ей участке. Ответила в свойственной многим чиновникам сердечной манере общения с просящими гражданами: «Детей для государства, что ли, рожали? Все каких-то денег ждут, подарков. Как родили, так и обеспечивайте…» Одинокая мама чиновнице отвечать не стала. Но за нее благородно вступился мужчина. «А вы из своего кармана выдаете, что ли? Вопрос не об этом все-таки»,— написал он чиновнице. На этом разговор о подарках к Новому году детям из непростых семей в Селтинском районе Удмуртии был бы завершен, если бы не вмешались СМИ. Региональная пресса опубликовала диалог нуждающейся в социальной помощи мамы и Светланы Пескишевой, которая за эту помощь отвечает. После чего комментарий чиновницы из соцсети исчез, а сама она заявила, что ее страницу во «ВКонтакте» взломали: дескать, комментарий был другим — его отредактировали неизвестные. «Я там писала, но мой комментарий был: „Нынче нам государство хорошо помогает". Меня взломали, но я могла туда заходить, поэтому не понимала»,— объяснила она. Судя по сохранившемуся в соцсетях скриншоту, однако, комментарий Пескишевой никто не редактировал.

За оскандалившуюся чиновницу соцзащиты теперь вынуждено оправдываться правительство Удмуртии. В пресс-службе главы республики заявили, что это «некомпетентное» поведение. И сейчас решается вопрос о ее увольнении. Минсоцполитики также извинилось: «Ситуация станет поводом для дополнительной работы со служащими в части общения с гражданами».

Наталия Нехлебова