Петр Аммосов, депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

В глаза смотри!

Якутский депутат отчитал министра за декольте. Во время внеочередной сессии Ил Тумэна, которая проходила в онлайн-формате, народный избранник от КПРФ Петр Аммосов не мог отвести взгляда от декольте министра республики (по делам предпринимательства) Ирины Высоких. Хотя формально там никакого декольте — «глубокого выреза в женской одежде, частично открывающего плечи и грудь» — по сути, не было. Черная блузка с не таким уж глубоким вырезом, черный пиджак. Но женатый 54-летний Аммосов что-то рассмотрел даже в условиях Zoom: «Я смотрел как здоровый мужчина — не как выступали вы, а на открытую часть вашего тела. Это как-то нехорошо. Надо бы проследить за тем, что же ж там…» «То, как я выгляжу, я буду обсуждать точно не с вами»,— ответила министр. И тут уже на нее набросился спикер парламента: «Ирина Сергеевна, комментировать народных депутатов права у вас нет. Об этом будет доложено вашему руководству». После того как история стала достоянием общественности, некоторые политики признали, что в отношении Высоких «был проявлен сексизм», а ее внешний вид полностью соответствовал дресс-коду, предъявляемому госслужащим. В соцсетях насчет сексизма тоже согласны. И советуют приглядывать за самим Аммосовым — вдруг коммунист теперь начнет требовать, чтобы женщины паранджи носили. А то ведь он мужчина, он смотрит, отвлекается!

Наталья Радулова