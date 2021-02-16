«Система подавляет развитие бактерий»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об особенностях беспроводного пылесоса Roidmi.

В отопительный сезон, особенно если жилище проветривается реже, вместе с теплыми потоками в воздух поднимается большое количество частиц пыли. А вместе с ней и продукты жизнедеятельности пылевых клещей, которые активно размножаются с мая по октябрь. Дышать этим одновременно неприятно и вредно.

Обычная регулярная уборка минимизирует вред. Но некоторые производители бытовой электроники идут дальше и снабжают свою технику дополнительными средствами очистки и защиты. Например, разработчики пылесосов Roidmi установил в свою беспроводную модель Z1 Zero, которую я недавно протестировал, систему Ziwei. Встроенная в роликовую щетку сетка подает ионы серебра, подавляющие развитие бактерий. С мельчайшими загрязнениями и пылевыми клещами борются HEPA фильтр H12 и еще один фильтр с антибактериальным слоем.

Удалось ли ощутить эффект после использования системы Ziwei носом или легкими? Честно, нет. Для этого нужны лабораторные исследования. Но хочется верить, что Roidmi Z1 Zero работает так, как заявлено. С основной функцией — сбором пыли и мусора новинка справляется хорошо. А при желании уборку можно сделать еще и влажной. В наборе есть специальный комплект. Но встроенных механизмов подачи воды нет. Смачивать и чистить ткань придется вручную.

Упаковка, дизайн, качество материалов и сборки Roidmi Z1 Zero заслуживают похвалы. Но если идеи были позаимствованы у известного британского производителя беспроводных пылесосов, то подглядывать стоило внимательнее. Например, трубка вышла короткой. Высоким людям приходится нагибаться, чтобы использовать пылесос в комфортных амплитудах. Скромный пристенный держатель новинки работает только за счет силы трения. Хотелось бы что-то понадежнее наподобие паза или крючка.

Roidmi Z1 Zero забывает выбранный режим мощности из трех доступных. Как только отпустил курок — переключай заново, если требуется мощность выше минимальной. А если учесть, что от нажатия до запуска двигателя с десятком циклонов проходит почти секунда, то эти особенности в комплексе начинают раздражать.

Максимальная мощность всасывания Roidmi Z1 Zero 120 аВт, что сравнимо, например, с Dyson V8 Absolute. Близки они и по комплектации. Имеют схожие показатели времени автономной работы --10 мин на максимальной мощности. И почти час «китаец» протянет в экономичном режиме, что заметно лучше.