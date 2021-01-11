«Выглядит и звучит так, будто уже всех победил»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какими характеристиками обладает саундбар.

Саундбары — одна из специфических категорий бытовой электроники. Казалось бы, далеко не всем нужна дополнительная акустика для телевизора. И если он активно используется или вообще есть в хозяйстве. Но, несмотря на эти субъективные ощущения, на вполне реальное влияние пандемии на покупательские способности, продажа саундбаров в плюсе.

Как росли последние два года, так и продолжат без потери темпа следующие шесть лет. Об этом говорят сразу несколько аналитических исследований. Ключевым фактором признан рост проникновения стриминговых сервисов Netflix, Disney+, Apple TV+ и прочих за счет подписок. Кстати, режим самоизоляции этому, похоже, только поспособствовал. Модель саундбара Arc компании Sonos, которую я недавно протестировал, лишена Bluetooth, снабжена сиротливым портом HDMI и ощутимой стоимостью в лучших традициях бренда. Но выглядит и звучит так, будто уже всех победила --солидно и подчеркнуто сдержанно.

С точки зрения качества аудио, инженеры создали успешный универсальный продукт, будь то просмотр фильма или прослушивание музыки, сбалансирование звучание — пожалуй, самое приятное и заметное в работе саундбара. Пользователь получает детализированное и естественное натуральное аудио. И оно будет более выраженным в большой комнате. У Sonos Arc сразу 11 динамиков, три из которых твитеры, одна пара из оставшейся восьмерки направлена вверх и еще одна в стороны для создания пространственной картины.

Это богатство можно дополнительно расширить за счет мультирум-системы или беспроводного сабвуфера. Главное техническое отличие новинки от предшественников в своем семействе — поддержка Dolby Atmos. И если именно эта технология будет в приоритете пользователя, то нужно позаботиться о ее поддержке как на уровне телевизора — наличие стандарта передачи данных eARC, так и самого контента. Присутствие маркировки Dolby Atmos в описании к фильму обычно достаточно. Если речь о распространенных стримерах, то есть таких приставках как Apple TV, Nvidia Shield TV, аналогах и телевизорах не старше 2019 года, то беспокоится не о чем, все должно работать сразу.

Дистанционного пульта в комплекте с новинкой нет. Уверен, у некоторых пользователей это может вызвать дискомфорт, но мне симпатичен выбранный Sonos подход, когда настройка гаджета и управление им осуществляется через мобильное приложение.