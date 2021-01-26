Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, чем разработчики снабдили новый смартфон.

Модель Vivo X50 Pro на российском рынке формально считается флагманом, хотя в этом семействе есть вариант с более внушительной «начинкой» и плюсом в названии. Но официально до отечественной розницы он не добрался. Вендор сделал ставку на уникальную фотографическую особенность Vivo X50 Pro — гиростабилизатор. Насколько он хорош, я разбирался во время тестирования.

Встреч по одежке новинка не боится. Для задней стенки корпуса разработчики выбрали матовое стекло с перламутровыми переливами цвета, которое официально называется «серая сталь». Получилось довольно эффектно. Визуально решение ничуть не хуже, например, последнего флагмана Samsung Galaxy Note 20. Качество слегка изогнутого по бокам Full HD + Amoled дисплея с частотой обновления картинки до 90 Гц хорошее.

Трудно придраться и к фирменному интерфейсу Funtouch OS. Разве что в редких случаях перенос слов выполнен в причудливых русской орфографии вариантах. Компания Vivo не из застенчивых. Основную широкоформатную 48 Мп камеру в X50 Pro она называет не иначе, как революционной. Сразу две надписи Pro на блоке камеры, Professional photography на верхнем торце устройства усиливают апломб.

А все дело в том, что вместо привычных инструментов оптической стабилизации модель получила систему из двух шарниров, которая с помощью магнитных приводов физически двигает линзу — это видно глазом — и вызывает приятные фантазии о фото- и видеовозможностях, но только до прямого сравнения с результатами флагманов других производителей.

Да, находка Vivo способна без всяких проблем компенсировать тряску в три градуса. А если активировать в настройках камеры стабилизатор, то на дисплее можно даже увидеть, как он примерно отрабатывает. Но результат как фото, так и видеостабилизации X50 Pro, незначительно отличается от конкурентов, а в некоторых случаях и вовсе проигрывает им. Заметно шарнирная система новинки выручает лишь при съемке удаленных объектов с одной руки. Ночная, макро- и телесъемки на хорошем уровне. Спасибо также разработчикам за наличие всей палитры самых популярных режимов приближения 2-, 3- и 5-кратного.

А вот по остальной начинке есть вопросы. Процессор Snapdragon 765G выглядит как компромисс. Также сомнительна природа ограничения объема внутренней памяти на уровне 256 Гб без возможности расширения. Кроме того, во флагмане отсутствуют такие важные элементы, как стереозвук и пыле-, влагозащита.