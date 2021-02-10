Обозреватель “Ъ FM” Петро Воронков рассказывает, почему композитор называл арию Танкреда рисовой, какие аперитивы, соусы, горячие блюда он изобрел и почему трюфели сравнивал с оперой Моцарта.

Сегодня музыка, еда и путешествия! Все сразу, в одном флаконе. По-другому и жить не стоит, считал когда-то великий композитор Джоаккино Россини. Автор «Севильского цирюльника», «Отелло», и множества других опер считал высокую кухню и прекрасную музыку «двумя растениями из одного корня».

«Желудок — это дирижер, который управляет огромным оркестром наших страстей, — говорил он. — Пустой желудок для меня как фагот, который рычит от недовольства, или флейта-пикколо, которая выражает свое желание в визгливых тонах. Полный желудок — треугольник удовольствия или барабан радости. Есть, любить, петь, переваривать — по правде говоря, это и есть четыре действия комической оперы, которую мы называем жизнью».

Биографы Россини утверждают, что плакал маэстро всего три раза: после того как услышал Паганини, после провала первой своей оперы, а также вслед за тем, как выронил утку с трюфелями в фонтан. О грибах он говорил так: «Я могу сравнить трюфели только с оперой Моцарта “Дон Жуан”». Чем больше их вкушаешь, тем большая прелесть тебе открывается».

О его кулинарных пристрастиях легко было судить по его музыке. Знаменитая ария Танкреда называлась у него рисовой, так как написал он ее, когда готовил ризотто. Есть в репертуаре и музыка для обедов, небольшие миниатюры под названием «Миндаль», «Четыре закуски», «О, горошек!».

Россини постоянно изобретал новые аперитивы, соусы, горячие блюда. И даже, когда лечился от обжорства и гастрита на водах, писал друзьям о новых вкусах, которые он открыл. Удивительно, но через долгие годы после смерти Россини, ученые выяснили, что правильно подобранная музыка улучшает пищеварение аж на 27%. Соответственно, правильно подобранная вкусная еда, рождает в душе музыку. 100%! По крайней мере, Россини в этом был уверен.