Сижу далеко, слышу хорошо

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новинке компании Jabra.

Удаленная модель работы из вынужденной меры планомерно становится обыденностью, стандартом. И некогда исключительно офисные решения с той же скоростью переходят в разряд продуктов для широкой пользовательской аудитории. Компания Jabra, производящая интеллектуальную аудиотехнику, подготовила сразу несколько соответствующих новинок, одну из которых мне удалось протестировать.

Беспроводная гарнитура Evolve2 65 решает популярную ныне задачу — помогает организовать дистанционную работу с переговорами по телефону, в мессенджерах или через платформы вроде Microsoft Teams. На стороне вендора полуторавековой опыт, поэтому среди преимуществ устройства он смело заявляет превосходную передачу речи, впечатляющую автономность, эффективную шумоизоляцию, комфорт в течение всего дня, а также защиту сосредоточенности, о чем подробнее я расскажу чуть позже.

Отдельно отмечу гарантию Jabra на удовлетворенность от работы с платформами унифицированной коммуникации. Другими словами, разработчики Evolve2 65 ручаются, что их новинка настолько уверенно взаимодействует с решениями Microsoft, Cisco, Unify, Avaya и других популярных сервисов связи, что пользователю это точно понравится. При этом гарнитуру можно одновременно подключить сразу к нескольким устройствам. Например, мне было удобно связать ее со смартфоном по Bluetooth и настраивать звук через мобильное приложение Jabra Sound+. А с компьютером и планшетом Evolve2 65 я соединял по той же беспроводной связи, но с помощью комплектного USB-C донгла, что быстро и удобно, если не считать один занятый порт.

Речь гарнитура передает действительно здорово, как на программном уровне отсекая лишнее, так и пассивным способом гася помехи извне с помощью амбушюр с эффектом памяти. При работе с донглом заметил задержку по началу воспроизведения звука. Но при этом он мягко выводится до установленной громкости, а не сразу включается на полную.

Над эргономикой инженеры тоже работали — это заметно. Но как я ни регулировал наушники, при наклоне головы вперед, что может случится ни один раз в течение рабочего дня, гарнитура всегда сдвигалась или падала с головы, унося за собой мои очки и нервы. Защита сосредоточенности у Evolve2 65 — это красные огни, видимые с любой стороны. Они загораются во время разговора и предупреждают окружающих о нежелательном вторжении, даже если пользователь гарнитуры молчит в конкретный момент. Автономность устройства на высшем уровне — 37 часов на одном заряде, который можно восполнить за полтора часа питания.