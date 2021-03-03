«Король фруктов»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает об истории появления плода и о том, где растут самые вкусные сорта.

В мир наслаждений для настоящих гурманов отправляемся сегодня. Однажды бог Шива со своей женой богиней Парвати спускался с гималайских вершин и уронил на землю райский плод, который они вкушали. Парвати попросила, чтобы из него выросло дерево, и Шива сделал это. Так в Индии появился удивительный плод манго. Спелый фрукт имеет великолепный вкус и одновременно с этим богат витаминами, минералами, микро- и макроэлементами.

В мире манго насчитывается более 500 сортов. Самыми вкусными считаются филлипинские — именно они отправляются в Букингемский дворец и Белый дом. Однако вкус — дело спорное. Как-то в Индии я попробовал манго с красной мякотью и не мог остановиться, это было божественно вкусно. Видимо, плоды собирали с того самого дерева Шивы. В результате я объелся, стало плохо, трудно дышать. В общем, манго не терпит амикошонства, с ним надо быть аккуратнее — это сильный плод. Недаром в Юго-Восточной Азии его называют королем фруктов.

Говорят, сам Будда находил умиротворение в саду с его плодами. Азиатские мачо перед ночью любви выпивают не менее литра свежего сока манго. Плоды так же применяются для остановки кровотечений, улучшения мозговой деятельности, укрепления мышцы сердца. Кроме того, они снижают вероятность заражения вирусами и успокаивают нервную систему. В конце 70-х годов прошлого века министр иностранных дел Пакистана презентовал Мао Цзэдуну целую упаковку спелых манго. История длинная, суть в том, что благодаря подарку, в Китае возник целый культ этого фрукта. Китайцы пытались отразить его необычайный вкус в одежде, предметах интерьера, живописи и даже музыке.