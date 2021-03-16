Самомузыкализация

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о приложении, генерирующем фоновую музыку с помощью искусственного интеллекта.

Работать из дома не так-то и здорово, как многим казалось раньше, особенно если дети не ходят в садик, школу и к бабушке. В этот момент психологическую, отчасти профессиональную, помощь готов оказать эмоционально абсолютно беспристрастный искусственный интеллект. Музыкальный стартап Mubert был запущен еще в 2016 году, но во времена самоизоляции его потенциал оказался особенно ценным. Каждый день его мощности генерируют фоновую музыку в реальном времени, которая помогает сфокусироваться и продуктивно уйти в себя. По форме Mubert похож на стриминговые сервисы, но никаких альбомов, артистов и треков вы тут не найдете.

Да, в нем можно выбрать жанры, но и их немного — house, techno, chill, hip-hop, ambient и electronics. И, конечно, только фоновая музыка, никаких слов. Законченных треков как таковых тоже нет. Это скорее бесконечный персональный диджейский сет, прервать который может только сам пользователь. По вашим лайкам и дизлайкам искусственный интеллект обучается и более точно генерирует подходящую именно вам музыку. Новичкам лучше всего обращаться не к жанрам, а оттолкнуться от текущей активности — релаксация, спорт, обучение, медитация и тому подобное. В рамках выбранного пути можно поменять темп — легкую, среднюю или высокую интенсивность трека.

Авторы стартапа не прошли мимо пандемии и создали в приложении отдельную вкладку COVID-19. На ней для пользователей сервиса есть три раздела или актуальных жанра — «сохраняй спокойствие», «самоизоляция» и «удаленная работа». Под музыкальное сопровождение последнего лично мне очень комфортно трудиться из дома. Кроме вкладки с названием штамма коронавируса, вкладки с жанрами и активностями, разделов «специальное» и «любимое», есть еще нечто, именуемое «секретом». Что там за ним скрывается, неизвестно. Нужно вводить промокод. Где достать этот пароль, непонятно.

Но и это еще не все грани музыкального сервиса: треки сопровождаются видео. Роликами с отрывками музыки можно делиться в соцсетях. А для бизнеса предусмотрена возможность легально транслировать поток, например, в ресторане, баре или на выставке. Конечно, за некоторые функции искусственного интеллекта Mubert надо платить, но изолироваться от самоизолированных вместе с вами можно безвозмездно.