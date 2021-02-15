«Заокеанская отрава оказалась сильнее могущества инквизиции»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, как раньше эпидемии распространялись по миру.

Продолжаем сегодня о табаке и других напастях, которыми обменивались когда-то Старый и Новый свет. Первым настоящим курильщиком Европы, подавшим дурной пример остальным, стал один из членов экипажа Колумба — Родриго де Херес, он-то и привез в Европу «заразу», от которой в мире, по данным ВОЗ, до сих пор умирает более 5 млн человек в год. По иронии судьбы де Херес и стал первой жертвой табакокурения, причем знаковой. Католическая церковь инкриминировала выпускающему изо рта дым де Хересу связь с сатаной и тут же развернула первую в истории антитабачную кампанию. Но, несмотря на все могущество инквизиции, заокеанская отрава победила.

Из «орудия дьявола» она превратилась в «лекарство». Екатерина Медичи, к примеру, использовала табак в лечении мигрени. Им же пытались исцелять зубную боль, желудочные расстройства и ломоту в костях. Конкистадоры «наградили» индейцев оспой, чумой, гриппом и холерой. А те, в свою очередь, «даровали» испанцам сифилис. И хотя на этот счет есть разные мнения, некоторые эксперты утверждают, что первым сифилитиком в Европе был сам Колумб. Другие аналитики все «лавры» отдают его матросам.

Последние в 1494 году выступили в составе армии испанского короля Карла VIII, который повел войско на войну с Неаполитанским государством. Первая эпидемия сифилиса, случившаяся в 1495 году, уменьшила население Европы на 5 млн человек. Однако сифилис может быть и гораздо древнее, чем мы думаем. У людей, живших в бронзовом веке, обнаружили разрушения костей, изменения зубов и черепа, характерные именно для этой болезни.