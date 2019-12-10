В Кировской области глава района за взятки оштрафован на 7 млн рублей

Глава Малмыжского Кировской области Валерий Константинов признан виновным в получении взяток. Как сообщает региональное управление СК РФ, он осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере, либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера») и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»).

Чиновника оштрафовали на 7 млн рублей и на четыре года лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе и другие, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Приговор в законную силу еще не вступил. На официальном сайте Малмыжского района Валерий Константинов пока числится его главой.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, глава района был задержан по подозрению в получении взяток в январе 2019 года. Его обвиняли в том, что в 2017 году он лично и через посредников получил от местного предпринимателя 15 тыс. руб. взятки и телевизор «за совершение действий в пользу взяткодателя, в том числе за организацию проведения ремонтных работ участка автомобильной дороги Казань – Пермь». В том же году чиновник потребовал от одного из местных предпринимателей оплатить часть своего долга перед местным кафе в сумме 25 тыс. руб. взамен на подписание актов выполненных работ и оплату по муниципальному контракту. Предприниматель был вынужден согласиться.

Позже в деле чиновника появились новые эпизоды. Выяснилось, что в 2016 году один из предпринимателей обратился к главе района с заявлением об отведении ему земельного участка для строительства промышленного объекта. Чиновник также потребовал от предпринимателя оплатить часть своего долга перед кафе, общая сумма которого на тот момент составляла 30 тыс. руб.

В 2018 году еще один предприниматель обратился к главе района за помощью в решении вопроса по приобретению муниципального имущества. За содействие чиновник потребовал и получил 100 тыс. руб.

Андрей Репин