Инженеры нового поколения

В Ижевске определили победителей всероссийской командной инженерной олимпиады школьников, которая является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Партнером события стала компания UDS group. Инженерные состязания в столице Удмуртии продолжили серию из 16 финалов, которые проходят в ноябре-декабре в 16 городах страны. Финалисты в Ижевске представляли Удмуртскую Республику.

Цель Олимпиады — привлечь школьников, интересующихся современными технологиями, к решению реальных инженерных задач.В заключительном туре приняли участие 57 учащихся 5-7 классов. На площадке детского технопарка «Кванториум» ребята соревновались по четырем профилям: технологии для мира роботов, человека, виртуального мира и среды обитания. Все задачи олимпиады выходят за курс школьной программы.

Фото: UDS group

Представители UDS group выступили экспертами в финальных испытаниях по направлению «Технологии для среды обитания» и оценили проект разработки «умного» пешеходного перехода, управляющего транспортным потоком.

«Как компания, которая занимается развитием городских пространств, мы понимаем, как важно поддерживать талантливых ребят. Они — будущее. Своими идеями, нестандартным мышлением они двигают отрасль вперёд. Наша задача — дать им возможность экспериментировать, творить, пробовать свои силы. С интереса начинается карьерный путь, вырастают профессионалы, способные ускорить прорыв страны в технологиях. Нам важно, чтобы в UDS group приходили именно такие люди — с живым интересом к инновациям, проактивные, которые в вызовах и сложных задачах видят перспективу роста. Участие холдинга как партнера и эксперта финала олимпиады — это возможность уже сегодня ближе познакомиться с инженерами нового поколения, которых мы всегда готовы поддержать в их начинаниях»,— отметил генеральный директор UDS group Алексей Чулкин.

Победителями финала в Ижевске стали:

• «Технологии для мира роботов», команда «ПДПК»: Полина Фирулева (Воткинск), Дарья Букина (Воткинск), Полина Ложкина (Воткинск), Константин Наговицын (Глазов).

• «Технологии для виртуального мира», команда «STAR TEAM»: Кирилл Васильев (с. Совхозный), Максим Воронов (Ижевск), Иван Грачев (Ижевск), Тимур Стариков (Ижевск).

• «Технологии для среды обитания», команда «IT MEN»: Никита Братухин, Никита Завражин, Иван Буров, Родион Дуктанов (все — Ижевск).

• «Технологии для человека», команда «Черника»: Полина Савиных (Ижевск), Денис Аксенов (с. Сигаево), Кирилл Юшков (Ижевск), Артем Иванов (Ижевск).

Фото: UDS group

Заявки на участие в олимпиаде подали более 23 тыс. учащихся 5-7 классов из 84 регионов страны, по итогам заочного тура в финал вышли 1200 участников.

Олимпиада Кружкового движения НТИ — первая в России командная инженерная олимпиада для школьников и студентов. Проводится Кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной компанией с 2015 года. Одна из целей — создание условий для интеллектуального развития и вовлечения детей в современные инженерные практики, поддержка в профессиональной ориентации и осознанного выбора образовательных траекторий. С 2019-2020 учебного года при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» и «Платформы НТИ» проводится Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior для учеников 5-7 классов.