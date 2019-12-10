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«КАМАЗ» намерен начать выпуск легкой коммерческой техники

Компания «КАМАЗ» намерена начать выпуск легкой коммерческой техники, сообщают «Вести КАМАЗА» со ссылкой на гендиректора российского автозавода Сергея Когогина.

«Рынок тяжелых коммерческих автомобилей объективно стал схлопываться. Но вопрос объемов – всегда ключевой, к тому же с запуском нового завода каркасов кабин дозагрузка необходима прессово-рамному заводу, — пояснил господин Когогин. — Наша компания стала думать, чем заниматься еще. Конечно, легкие коммерческие грузовики мало коррелируют с нашим основным продуктом, но это все равно позволит увеличить присутствие на рынке. Продукт, созданный в НТЦ, получился очень интересным. Правда, в нашем инвестпортфеле он пока стоит во вторую очередь. Но это нужно рынку, это нужно нам».

По информации «Ведомостей», выпуск опытных образцов новой модели может начаться уже в 2020 году, а серийное производство намечено на 2021-2022 годы. При этом новый проект «Компас», под которым проходит легкий коммерческий транспорт, создавался силами «КАМАЗ» без участия концерна Daimler, являющегося миноритарным акционером российского автопроизводителя.

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