Власти Ростова отказались выделить отдельную полосу для трамваев на ул. Горького

В администрации Ростова отказались выделить отдельную полосу для трамваев на ул. Максима Горького, сообщает «Ростовский городской транспорт». Такой ответ направили порталу городские власти.

«Учитывая существующую величину интенсивности транспортного (частного) и трамвайного потоков, а также геометрические параметры автомобильной дороги, введение обособленной (выделенной) полосы для движения трамвая не планируется», — цитирует портал текст ответа.

«Ростовский городской транспорт» предложил ростовским властям обособить трамвайное движение, чтобы трамваи не стояли в общей пробке, срывая график движения.

Дарья Голякова