В Липецке ищут площадки для складирования снега

На территории Липецка определено только одно место для складирования снега, сообщила пресс-служба горсовета. Как сообщил на заседании комиссии парламента председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин, место в районе улицы Студеновская может принять 130-150 тыс. кубометров снега, в то время как зимой с улиц Липецка зимой вывозится почти 350 тыс. кубометров.

Первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров напомнил, что прошлогодняя площадка для сбора снега в районе ЛТЗ неудчаная, так как там подтапливало близлежащую территорию. «Если уж у вас другого места не будет, присмотритесь к участку, где раньше велась шлакопереработка»,— предложил депутат. Председатель комиссии Борис Бондарев считает, что Липецку «нужно не просто место, куда можно вывести снег, а полигон, соответствующий всем экологическим нормам».

Александр Прытков