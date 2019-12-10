Денис Мацуев в Концертном зале имени Каца

17 декабря легендарный пианист Денис Мацуев выступит в Концертном зале имени А.М. Каца. Это уже далеко не первое выступление Дениса в Новосибирске и поклонники его таланта с нетерпением ждут встречи с любимым пианистом. Большую популярность пианист и, кстати, тоже сибиряк (Денис Мацуев родом из Иркутска) получил после победы на IX Международном конкурсе имени Чайковского в 1998 году. Тогда ему было всего 23 года. С тех пор популярность только набирает обороты. Сейчас Мацуеву 44 года, и он по-прежнему востребован во всем мире. Концерты пианиста отличаются особой экспрессией, вместе с ним каждый зритель переживает что-то очень важное, глубокое. В этот раз в Новосибирске легендарный музыкант сыграет Бетховена, Рахманинова, Чайковского, а каждого зрителя ждут настоящие, неподдельные эмоции.

Начало в 19:00.

Цена билета: 5000–6000 руб.

Возрастное ограничение: 6+