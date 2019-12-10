Смеющиеся птицы в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке (ул. Тимирязева, 71/1) пополнение: смеющиеся кукабарры. Эти гигантские зимородки обитают в Австралии и на острове Новая Гвинея, но для двух из них новым домом стал Новосибирск! Кукабарры известны тем, что умеют издавать звуки, похожие на человеческий хохот. «Этот звук трудно описать словами. Мы, конечно, знали про „смех“ кукабарры, но, когда впервые услышали его, все равно немного опешили. Этот звук действительно очень похож на смех человека»,— делятся сотрудники зоопарка. Интересно и то, что питаются эти удивительные существа мясом.

Часы работы зоопарка в зимнее время: с 09:00 до 18:00.

Цена билета: 150–300 руб.

Возрастное ограничение: 0+