Omega отпраздновали выход новых часов Джеймса Бонда в Нью-Йорке

Часовая компания OMEGA устроила праздник по случаю выхода новых часов всемирно известного шпиона Джеймса Бонда в Нью-Йорке. Гостей пригласили в ресторан The Top of the Standard, где и представили модель Seamaster Diver 300M 007 Edition. Почетными гостями стали актер Дэниел Крейг и продюсеры Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи. Начиная с 1995 года, когда на экраны вышел фильм «Золотой глаз», запястье Джеймса Бонда неизменно украшали часы OMEGA, впервые выбранные Линди Хемминг — дизайнером костюмов, которая работала над созданием серий бондианы с «Золотого глаза» по «Казино “Рояль”». Прибывшие в Нью-Йорк гости смогли полюбоваться всей коллекцией уникальных часов Seamaster, которые носил британский шпион за последние 25 лет.

Дэниел Крейг

Актер Дэниел Крейг поделился подробностями процесса создания дизайна новой модели: «Мы с разработчиками решили, что для человека военного, и агента 007 в частности, важно иметь легкие часы. Я предложил цвет и несколько винтажных штрихов, придающих облику часов уникальность. Созданная модель выглядит потрясающе».

Модель Seamaster Diver 300M 007 Edition выполнена из легкого титана марки Grade 2, снабжена инновационным титановым плетеным браслетом и украшена гравировкой в военном стиле. Часы имеют винтажный облик благодаря алюминиевым циферблату и безелю «тропического» коричневого оттенка. Модель, выпущенная неограниченной серией, пополнит собой легендарную коллекцию OMEGA и будет доступна для приобретения по всему миру начиная с февраля.