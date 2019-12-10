10 декабря, вторник
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

4

Omega отпраздновали выход новых часов Джеймса Бонда в Нью-Йорке

Часовая компания OMEGA устроила праздник по случаю выхода новых часов всемирно известного шпиона Джеймса Бонда в Нью-Йорке. Гостей пригласили в ресторан The Top of the Standard, где и представили модель Seamaster Diver 300M 007 Edition. Почетными гостями стали актер Дэниел Крейг и продюсеры Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи. Начиная с 1995 года, когда на экраны вышел фильм «Золотой глаз», запястье Джеймса Бонда неизменно украшали часы OMEGA, впервые выбранные Линди Хемминг — дизайнером костюмов, которая работала над созданием серий бондианы с «Золотого глаза» по «Казино “Рояль”». Прибывшие в Нью-Йорк гости смогли полюбоваться всей коллекцией уникальных часов Seamaster, которые носил британский шпион за последние 25 лет.

Дэниел Крейг

Дэниел Крейг

Актер Дэниел Крейг поделился подробностями процесса создания дизайна новой модели: «Мы с разработчиками решили, что для человека военного, и агента 007 в частности, важно иметь легкие часы. Я предложил цвет и несколько винтажных штрихов, придающих облику часов уникальность. Созданная модель выглядит потрясающе».

Модель Seamaster Diver 300M 007 Edition выполнена из легкого титана марки Grade 2, снабжена инновационным титановым плетеным браслетом и украшена гравировкой в военном стиле. Часы имеют винтажный облик благодаря алюминиевым циферблату и безелю «тропического» коричневого оттенка. Модель, выпущенная неограниченной серией, пополнит собой легендарную коллекцию OMEGA и будет доступна для приобретения по всему миру начиная с февраля.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Женщины#60

от 10.12.2019

Стиль Kids#59

от 09.12.2019

Стиль Часы#58

от 05.12.2019

Стиль Beauty#57

от 04.12.2019

Стиль Мужчины#54

от 27.11.2019

Партнерский материал

Профиль пользователя