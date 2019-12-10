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Главная ёлка Новосибирской области

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27 декабря в Концертном зале имени А.М. Каца (Красный проспект, 18/1) состоится Главная ёлка Новосибирской области «Цирк встречает Новый год». Праздник откроет свои двери в волшебный мир в концертном зале, а после переместит гостей события в фойе первого и второго этажа. Среди главных героев представления слоненок Дамбо, Том и Джерри во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой! На протяжении трехчасового действия гостей ждут приятные подарки и сюрпризы.

Начало в 11:00.

Цена билета: 300–900 руб.

Возрастное ограничение: 0+

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