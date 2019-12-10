Меховой Ленин

До 12 января 2020 года в ЦК19 (Свердлова, 13) проходит выставка «Сибирский иронический концептуализм». Свои работы представили более 35 художников из Сибири, Урала и Москвы. Что объединяет этих художников? Юмор и особый взгляд на окружающий нас мир! Впервые в Новосибирске будет представлена и скульптура «Ленин в зимнем уборе» томички Наташи Юдиной, необычные кокошники красноярского художника Василия Слонова, который юмористически обыгрывает стереотипные представления о «сибирской суровости», а ядром выставки станут работы основателей движения — новосибирцев из арт-группы «Синие носы», которые удивляют своим неповторимым стилем. Кроме того, проект включает искусство молодого поколения сибирских художников, которые также найдут чем удивить зрителей.

Режим работы: среда–воскресенье — с 11:00 до 19:00, понедельник, вторник — выходные дни.

Цена билета: 200–300 руб.

Возрастное ограничение: 18+