Ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик»

21 декабря в 13:00 и 22 декабря в 12:00 в ЛДС «Сибирь» (ул. Богдана Хмельницкого, 23) Илья Авербух, известный советский и российский фигурист, представит новогоднее ледовое шоу «Щелкунчик». Неспроста выбрана именно эта тема, ведь какой Новый год без сказки? Представление, которое увидит зритель, точно подарит атмосферу новогоднего чуда. Главные роли в спектакле исполнят Татьяна Тотьмянина (девочка Маша) и Максим Маринин (Щелкунчик). А отрицательного персонажа (Мышиного короля) сыграет олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин. Также задействованы в постановке и другие олимпийские чемпионы: Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас. Отдельное внимание будет уделяться спецэффектам, а на протяжении всего представления на льду будет царить настоящее волшебство.

Цена билета: 1200–2500 руб.

Возрастное ограничение: 0+