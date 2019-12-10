Молодежь АО «БЭСК» - победитель интеллектуального турнира Уфы

Команда «50 Герц» АО «БЭСК» с организатором турнира (слева направо) - Виктор Кислов, Тимур Рафиков, Игорь Сухов, Иван Слепец, Татьяна Кротова и Алиса Егорова

9 декабря в Уфе состоялся новогодний интеллектуальный турнир среди молодежи (от 18 до 30 лет), трудящейся в организациях, предприятиях и учреждениях столицы республики. Всего было представлено 73 команды. Игра включала в себя семь раундов, в которых участникам нужно было продемонстрировать свою смекалку и эрудицию в самых различных областях.

В результате сильнейшей была признана команда «50 Герц» из АО «БЭСК». В ее состав вошли: Тимур Рафиков, Иван Слепец, Татьяна Кротова, Алиса Егорова, Виктор Кислов и Игорь Сухов. Второе место завоевали знатоки из команды «Контур страйк» (организация АО ПФ «СКБ Контур») Третье место заняла команда «Ясень шимо», представляющая «Кроношпан Башкортостан».

Организатором мероприятия выступил городской Центр содействия занятости молодежи при поддержке Комитета по делам молодежи администрации Уфы. Победители и призеры были награждены кубками, дипломами и ценными подарками.

Работники группы компаний АО «БЭСК» регулярно с успехом участвуют во всевозможных интеллектуальных играх на городских и республиканских уровнях. Кроме того, Башкирская электросетевая компания является организатором викторины «БЭСК-ринг» для школьников на знание законов физики, логику и эрудицию. Первые серии игр прошли в 2017 году и охватили 32 школы Башкирии. В этом году аналогичные игры состоялись в пяти городах республики в рамках фестиваля «Система Fest» в Башкирии, организованного благотворительным фондом «Система».

Также АО «БЭСК» популяризует интеллектуальную деятельность среди работников компании – в текущем году был проведен корпоративный турнир «БЭСК-ринг», в котором приняли участие более 850 сотрудников.