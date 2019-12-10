Noize MC без оркестра

18 декабря в лофт-парке «Подземка» (Красный проспект, 161) выступит популярный рэпер и гений речитатива Noize MC. Он не редкий гость в Новосибирске, однако на этот раз зрителей ждет особенная программа. Музыкант исполнит любимые композиции за 16 лет своей карьеры. Не обойдется, кстати, и без новых трэков, которые уже успели взорвать видео- и аудиоресурсы. Программа вечера носит название «Без оркестра», а сам музыкант планирует играть на всех инструментах одновременно. Зрители на концерте смогут в очередной раз услышать оригинальный почерк автора, а может, и уловить долю романтики — все-таки есть в творчестве автора и место для лирики.

Начало в 20:00.

Цена билета: 2000–3500 руб.

Возрастное ограничение: 6+