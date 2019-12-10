«ЮВТ Аэро» запустит прямой авиарейс между Казанью и Салехардом

Компания «ЮВТ Аэро» с 3 января 2020 года запустит прямое авиасообщение между Казанью и Салехардом, говорится в сообщении перевозчика.

Самолеты будут летать раз в неделю. Вылет из Казани будет осуществляться по пятницам в 3:50, прибытие в Салехард запланировано на 10:00. В обратном направлении самолет будет отправляться в 16:40 в понедельник и приземляться в столице Татарстана в 19:00. Везде указано московское время.

Пассажиры будут летать на канадских самолетах Bombardier CRJ-200, максимальная вместимость которых составляет 50 человек.

Ранее сообщалось, что «ЮВТ Аэро» откроет рейс Казань – Екатеринбург – Новокузнецк.

"Ъ-Казань"