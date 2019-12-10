На дорогах Среднего Урала к 2022 году установят свыше 360 видеокамер

К 2022 году планируется увеличить количество стационарных и передвижных камер на дорогах Свердловской области с 200 до 363, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков на внеочередном заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. По его словам, в том числе они будут установлены на самых аварийных дорогах – двусторонних участках Серовского тракта и ЕКАД.

Начальник ГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков рассказал, что основными причинами ДТП, в результате которых погибли люди, является наезд на пешеходов, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил обгона, выезд на встречную полосу. По его мнению, действенными способами предупреждения могут стать разделение потоков при помощи установки продольных шумовых полос или удерживающих ограждений, а также установка комплексов фотовидеофиксации, сообщил департамент информационной политики региона.