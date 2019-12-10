Около 24 миллионов бюджетных денег похищено в Нижнем Новгороде Прокуратура выявила хищения при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Хищения бюджетных средств в размере 23,9 млн рублей выявлены в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает городская прокуратура.

В сообщении говорится, что в 2019 году прокуратурой Нижнего Новгорода были проведены проверки соблюдения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок. По результатам данных проверок выявлены факты хищения бюджетных средств в размере 23,9 млн. рублей при заключении и исполнении муниципальных контрактов и договоров. Эти договоры финансировались из регионального и муниципального бюджетов.

Источник «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщил, что проведен целый ряд проверок по фактам расходования бюджетных средств и оформления контрактов в сфере муниципальных закупок.

Ранее сообщалось о проверочных действиях в этой сфере, инициированных активистами Общероссийского народного фронта.