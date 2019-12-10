«Мега-групп» останется добросовестным поставщиком

УФАС по Пермскому краю не будет включать ООО «Мега-групп» в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от заключения контракта на обслуживание пассажирского маршрута №60 в Перми. Как сообщает «Новый компаньон», антимонопольное ведомство сочло достоверным объяснение компании о том, что контракт не был подписан из-за технического сбоя компьютера.

ООО «Мега-Групп» было единственным участником аукциона на право обслуживания маршрута №60, следующего от Комсомольской площади до ДДК им. Кирова. Компания оценила свои услуги в 10,04 млн руб. при максимальной стоимости контракта 10,09 млн руб. Выиграв аукцион, общество контракт так и не заключило. В связи с этим перевозки на маршруте продолжит выполнять МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ).